Тимът на Форс Индия е заплашен да пропусне състезанието в Белгия този уикенд, тъй като юридическото му състояние не е изяснено. Отборът изпадна в несъстоятелност и беше поставен под финансов надзор точно преди надпреварата в Унгария – последният старт преди лятната ваканция. По време на почивката стана ясно, че Форс Индия е изкупена от консорциум, ръководен от канадския бизнесмен Лорънс Строл, който е баща на пилота от Уилямс Ланс Строл.

Изкупуването спаси работата на 400 души, но на практика подобни сделки са доста сложни от правна гледна точка, така че не е сигурно дали Форс Индия ще се състезава на "Спа". За да се обяви сделката за приключена, е необходимо съгласието на 13 индийски банки, които са кредитори на дружеството. Проблемът е, че въпросното съгласие не е събрано навреме и към момента формално Строл притежава активите на отбора, но още няма правата върху него.

С други думи, новият консорциум разполага с цялата база, включително с колите на Перес и Окон, но ако иска да се състезава, това може да стане само под ново име. Едва когато всички кредитори одобрят придобиването, марката Форс Индия ще може да се ползва от Строл.

Доколкото е известно, ФИА разглежда юридическата страна на ситуацията и се очаква да излезе с изявление преди петъчните тренировки.

Here's the latest on whether Force India will be able to take part in this weekend's Belgian Grand Prix#F1 #BelgianGP https://t.co/n34Vrss3Oc