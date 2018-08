Сахара Форс Индия вече се казва Рейсинг Пойнт Форс Индия и ще се състезава под това име на пистата "Спа" в Белгия. Промяната формално означава, че това е нов тим, и всичките 59 точки ще бъдат заличени от шампионата. Рейсинг Пойнт стартира този уикенд като нов участник от нулата. Серхио Перес и Естебан Окон, обаче, запазват своите точки в класирането при пилотите.

В официалното изявление на ФИА се посочва, че е проведено дисциплинарно разследване, което е установило несъответствие с правилника, и това налага изключването на Сахара Форс Индия. Смяната на името се наложи, тъй като новият собственик не успя да придобие марката, заради проблемите със закона, които има Виджей Маля, и с 13 индийски банки кредитори.

Консорциумът, воден от Лорънс Строл, придоби всички останали активи, без името – от фабриката и 400-те души персонал до колите. Болидите са преминали успешно нова инспекция, така че Перес и Окон ще вземат участие в останалата част от сезона. Единствената разлика е, че вече навсякъде ще пише Рейсинг Пойнт Форс Индия.

От новия отбор благодариха на ФИА за подкрепата при намирането на позитивно решение. Чейс Кери от Либърти Медиа изрази задоволство от новината на спасяването на тима. Президентът на ФИА Жан Тод поздрави с "Добре дошъл" новия участник във Ф1.

