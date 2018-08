Себастиан Фетел се завърна като най-бърз в първата тренировка след лятаната ваканция във Формула 1. Пилотът на Ферари записа 1:44.358 с гумите софт и завърши една десета пред втория Макс Верстапен с Ред Бул, Люис Хамилтън, Кими Райконен и Валтери Ботас бяха с три десети по-назад.

Даниел Рикардо затвори топ шест, завършвайки над секунда по-бавно от лидерите, но той успя да направи само две бързи обиколки, защото имаше проблем с двигателя Рено. И двамата пилоти на новия стар отбор Рейсинг Пойнт Форс Индия Естебан Окон и Серхио Перес завършиха в топ 10, докато Ландо Норис с Макларън остана едва 18 в дебютната си тренировъчна сесия.

