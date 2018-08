След като отборът на Ферари води във всяка една тренировка от началото на тренировките за Гран При на Белгия, в днешната квалификация дъждът се появи, за да обърне разпределението на силите между Ферари и Мерцедес. Люис Хамилтън се възползва по най-добрия начин от сложните условия на пистата "Спа" и така голямата звезда на Мерцедес отново направи феноменална последна обиколка на мокър асфалт и измъкна полпозишъна от ръцете на основния си претендент Себастиан Фетел.

В хода на квалификацията германецът показа, че ще бъде фаворит днес, но болидът на Ферари не се представя на ниво на мокра писта от началото на сезона и въпреки опитите на Себастиан, който водеше до самия край, Хамилтън не му остави шанс и бе по-бърз от четирикратния световен шампион с 0.726 секунди.

VETTEL: "We didn't time it great, but in these conditions anything can happen. Tomorrow we have good pace for the race so I'm looking forward to that" #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/Pzixvp2brT