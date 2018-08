Лидерът на Ферари Себастиан Фетел спечели по безапелационен начин днешната Гран При на Белгия, след като стартира от втора позиция по-рано днес на пистата "Спа". Днес всичко се реши малко след старта, когато Себастиан нанесе своя удар и изпревари основния си конкурент за титлата Люис Хамилтън от Мерцедес.

След този триумф четирикратният световен шампион намали изоставането си в класирането при пилотите на 17 точки и вече има 52 победи в кариерата си на пилот във Формула 1, изпреварвайки легендата на спорта Ален Прост.

Хамилтън, който стартира от първо място, днес нямаше отговор на темпото на Фетел и остана втори с изоставане на финала от над десет секунди. За третото място на подиума се пребори холандската звезда на Ред Бул Макс Верстапен, а вторият пилот на Мерцедес Валтери Ботас успя да стигне до четвъртото място, след като трябваше да стартира едва 17-и след слабо представяне в квалификацията и наказание.

HAMILTON: "Congratulations to Seb. I did everything I could. He drove past me like I wasn't there on the straights" #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/cIdulBWVyy — Formula 1 (@F1) August 26, 2018

Борбата за световната титла в шампионата на Формула 1 се завърна след близо едномесечната лятна почивка с Гран При на Белгия. Битката на легендарната писта "Спа" трябваше да бъде изключително оспорвана, след като вчера дъждът промени разпределението на силите и предварително соченият за фаворит Себастиан Фетел от Ферари бе победен в квалификацията от лидера в шампионата Люис Хамилтън от Мерцедес.

Hamilton: "Vettel will have a go at the start like he did last year. Ferrari are quicker on the straights than us so it's going to be tough" #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/AW3VhEf4c2 — Formula 1 (@F1) August 26, 2018

На старта Хамилтън запази първата си позиция след първи завой, но още на него вторият Фетел пробва атака, но не му стигна място от външната страна на завоя, за да я завърши. Германският лидер на Ферари обаче успя да изпревари Люис на правата след изкачването на "Червената вода" и така поведе колоната.

Lap 1/44: Meanwhile at the front Vettel overtakes Hamilton before the safety car is deployed #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/jovMR6Ztwv — Formula 1 (@F1) August 26, 2018

Началото обаче бе белязано от изключително тежка верижна катастрофа, която се случи зад гърба на лидерите и не попречи на борбата им. Пилотът на Рено Нико Хюлкенберг не успя да спре на първи завой, блокира масивно гумите си и се вряза в болида на Фернандо Алонсо. Така двукратният световен шампион отпада още след старта на първия завой в Белгия заради тежка катастрофа, подобно на случилото се през 2012 година.

Lap 1/44: Chaos at the start - Leclerc, Alonso and Hulkenberg out #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/ZKu2RlVrLK — Formula 1 (@F1) August 26, 2018

Испанецът полетя във въздуха и буквално прескочи движещия се пред него Шарл Леклер от Заубер, като за щастие предпазният "ореол" влезе в действие и не позволи удар в зоната на каската и главата на Леклер.

В 4-тата обиколка колата на сигурността се прибра и състезанието бе рестартирано. Фетел защити лидерството си по най-добрия начин и започна да трупа секунди пред втория Хамилтън.

Lap 9/44



Raikkonen comes into the pits and retires



He had damage after a first lap tangle with Ricciardo #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/1nK3L6MhCd — Formula 1 (@F1) August 26, 2018

В 9-ата обиколка Кими Райконен отпадна от надпреварата след повреда в болида на Ферари. Преди това финландецът влезе два пъти в бокса, първо заради спукана задна дясна гума след удар от Даниел Рикардо от Ред Бул, а след това заради корекции по работата на DRS системата на задното му крило.