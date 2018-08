Себастиан Фетел спечели 52-ата победа в своята кариера и осъзнава, че тя е била решена в точния момент, когато пилотът на Ферари изпревари основния си съперник Люис Хамилтън. Немецът стартира на "Спа" от втора позиция, защото дъждът по време на квалификацията се оказа по-добър за Хамилтън. В самото състезание, обаче, времето отново беше сухо, и това помогна на Скудерия да разгърне потенциала на силния си болид. Фетел използва слипстрийма зад Люис и така грабна лидерството още в самото начало.

Победата го постави на трето място във вечната ранглиста, като Себ задмина Ален Прост. "Повече победи от Ален, уау…" възкликна Фетел след финала.

"Направих страхотен старт и не съм сигурен дали Люис ме видя. Той ме изтика доста наляво, но аз си знаех, че шансът ми е по-късно по хълма. Точно навреме се получи. Тази година имаме по-малко задно крило, така че моментът беше много важен".

"Перфектно изпълних маневрата. За момент си помислих дали Форс Индиите не ме застрашават, но щом се оказах най-отпред, всичко се нареди. Когато излезе колата на сигурността, бяхме вече необратно. Направих добър рестарт, добър изход от първия завой, стана чисто. После беше леко състезание".

"Много се наслаждавах на надпреварата, а да дръпнеш разлика на тази писта винаги е много приятно. Колата също беше страхотна, нямам търпение за следващия уикенд".

Vettel: Timing of the pass was crucial https://t.co/X09cH9gcp4 pic.twitter.com/eAA6fyYtah