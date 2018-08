Формула 1 пусна нови кадри от катастрофата между Фернандо Алонсо и Шарл Леклер на старта на Гран при на Белгия. За щастие и двамата пилоти се измъкнаха невредими, което за пореден път показва колко сериозни са мерките за сигурност в най-скъпия световен спорт.

Нико Хюлкенберг, който предизвика инцидента, удряйки Макларъна на Алонсо, ще бъде наказан с 10 места на стартовата решетка за състезанието в Италия този уикенд. Пилотът на Рено призна вината си, като обясни, че е сбъркал преценката за спиране, и така е причинил "излитането" на Фернандо от пистата.

Леклер беше спасен от може би фатални наранявания благодарение на ореола. На кадрите от Ф1, публикувани в Туитър, се вижда ясно как пода на Макларъна се стоварва върху ореола на Заубера:

Инцидентът напомня за катастрофата на същото място преди 2012, когато Ромен Грожан по подобен начин прескочи Алонсо. Този път Фернандо заяви, че вече няма две мнения по въпроса дали ореолът е необходим или не.

Bedlam comes to Belgium in the blink of an eye #BelgianGP #Spa pic.twitter.com/SYdtnttVO9