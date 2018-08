Серхио Перес е един от четиримата пилоти, които се съревновават за място до Карлос Сайнц Младши в отбора на Макларън, по информация на Скай Спортс. Въпреки че мексиканецът беше заявил желание да продължи във Форс Индия, изглежда преговаря за евентуално завръщане в тима от Уокинг.

Макларън са отказали да коментират вариантите за 2019, но според британската медия, кандидатите са Перес, Стофъл Вандоорн, Естебан Окон и тинейджърът Ландо Норис.

Серхио беше нает от Макларън за заместник на Люис Хамилтън през 2013, но се задържа в отбора само една година, която беше разочароваща. В последствие Перес израсна като пилот, кариерата му се разви във Форс Индия, където той приключи седми в миналогодишния шампионат.

Well that is interestinghttps://t.co/mEtFGq5SAK