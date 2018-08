Новото гориво дава 20% подобрение на работата на двигателя Ферари, твърдят от Шел. Турбо хибридната система, която беше въведена през 2014 разчита сериозно на сложни механизми за възстановяване на енергията. Повечето производители, обаче, продължиха да търсят допълнителни възможности за увеличаване на мощността чрез подобряване на технологията за вътрешно горене.

През последните три сезона от Шел са експериментирали с горивото и със смазочните масла и по този начин са постигнали сегашното увеличение на производителността. От компанията заявяват, че продължават да прогресират. Преди няколко години самите те били изненадани колко голяма разлика дава горивото при новия V6 двигател, но продължили в тази насока.

Гай Лавет от Шел заявява: "Сегашните регулации позволяват да се експериментира достатъчно широко с иновации по отношение на химическите добавки в горивото, с цялостния микс. Ако използваме аналогия с храната – ние подобряваме съставките, но и самата рецепта".

There's nothing illegal here, but there's no doubt that the Ferrari SF71H engine/chassis package is definitely "trick". There's some impressive fuel, too...https://t.co/SSpK1cnFgp