Валтери Ботас до този момент не е играл поддържаща роля в Мерцедес, но ако съотборникът му Люис Хамилтън започне да губи аванса си в шампионата, тимът може да започне с отборни заповеди. В момента Хамилтън води с 17 точки на преследвача Фетел, а до края на сезона остават общо 8 старта. След лятната пауза Ферари показаха зашеметяващо темпо в Белгия, а сега предстои домашното им състезание на "Монца".

Шефът на немския отбор Тото Волф признава, че според изхода от предстоящото състезание може да се наложи да прибягнат до използването на заповеди. Това означава, че Валтери Ботас ще трябва да се съсредоточи върху помощ за Люис, вместо да се опитва да се бори и той за титлата.

"Мразя го това" споделя Волф. "То е напълно против състезателните ми инстинкти. Стараем се да бъдем напълно неутрални и към двамата пилоти. Досега не сме използвали отборни заповеди. Още не сме го осъждали".

"Нека да видим какво ще стане на "Монца". След това ще разсъждаваме по въпроса дали се налага да вложим цялата сила на тима в полза на един състезател. За момента, обаче, сме длъжни пред двамата пилоти и пред Формула 1 да не се месим в борбата".

В интерес на истината, Мерцедес вече "се намесиха" веднъж – когато инструктираха Ботас да задържи позицията си зад Хамилтън в заключителните обиколки на Гран при на Германия. Разбира се, това изглеждаше оправдано с цел да се защити постижението на екипа при опасни условия на пистата.

За момента Ботас винаги е отричал да се чувства като номер две. Също така, обаче, е заявявал, че все пак интересите на отбора стоят над пилотите.

