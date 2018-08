Фернандо Алонсо бил търсен от Ред Бул общо шест пъти по време на своята кариера – включително два пъти през 2018 – но отказвал всеки път. Това твърди самият пилот. Според Крисчън Хорнер, тимът на енергийната напитка е предлагал на испанеца само веднъж – през 2007. Двукратният световен шампион има друга версия и я очерта пред журналисти по време на миналия уикенд в Белгия.

Първият път Алонсо отказал на Ред Бул през 2007. По това време той изкара тежък сезон в Макларън, към които се беше присъединил като най-младия двукратен световен шампион. Фернандо споделя, че тогава е имал предложения от Ред Бул и Тойота, но избрал да се върне в Рено, защото тогава ги чувствал като свое семейство. Освен това, Ред Бул били скорошни дебютанти без никакви успехи, а Тойота били в лоша форма.

През 2009 правилата бяха променени и Ред Бул изведнъж излязоха напред и финишираха втори в шампионата зад феномена Браун GP. По това време Алонсо имал само четири дни да реши и избрал Ферари, защото му се стрували като по-сигурен избор.

Следващите откази според Фернандо били през 2010 и 2013, когато Ред Бул вече доминираха с Фетел. Тогава, обаче, мястото на Марк Уебър не било толкова сигурно. Алонсо споделя, че по това време бил щастлив във Ферари и си мислел, че може и да спечелят. "Три пъти бяхме втори…"

През 2018 Алонсо бил отказал два пъти, защото според него сега само Мерцедес и Ферари се борят за титлата, а те вече са потвърдили пилотите си. Той лично не виждал смисъл да се бори за нещо различно от първите места.

Крисчън Хорнер отрича да е предлагал повече от веднъж на испанеца, но Фернандо заяви: "Миналата година Хорнер даде интервю пред Ред Бул ТВ, в което каза, че ми е предлагал няколко пъти, и ако аз съм бил приел през 2009 или през 2010 или през 2013, сигурно съм щял да бъзе четирикратен световен шампион. Но явно ми е предложил само през 2007. Той си знае истината".

