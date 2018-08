Серхио Перес записа най-бързо време на изсъхващата писта "Монца" в първата петъчна тренировка от уикенда за Гран при на Италия. Фетел имаше неприятни технически проблеми и почти не взе участие в сесията.

Библейски дъжд се изсипа над трасето, който предизвика прекратяване на сесията от GP3 сутринта. Чарли Уайтинг, обаче, прецени, че условията са се подобрили достатъчно, така че да се състои тренировката от Ф1 по график.

Най-нетърпелив на "Монца" излезе Даниел Рикардо, който се беше наредил на изхода на питлейна още 7 минути преди началото, за да изпробва спецификация номер 3 на двигателя Рено. За съжаление, обаче, той загуби мощност скоро след излизането си.

"I've got no power" Problems already for @danielricciardo ! #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/ssKY9SQcpH

Себастиан Фетел направи едва 4 обиколки и прекара известно време в гаража заради подозрения за хидравличен теч. В крайна сметка скоростната му кутия беше сменена.

Time for the tifosi to get excited



Vettel and Raikkonen both on track #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/I4Z3loadS2