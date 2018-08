Себастиан Фетел с Ферари оглави втората петъчна тренировка в Италия, а Маркус Ериксон направи Заубера си на мекица в зрелищна катастрофа с висока скорост. Едва две минути след старта на сесията Ериксон изгуби сцепление на завой, тъй като неговият DRS блокира и остана отворен. Болидът се заби в огражденията и се завъртя няколко пъти. За щастие пилотът се отърва невредим, но тренировката беше временно спряна с червен флаг.

What a big shunt! Oh my God! #F1 #ItalianGP Ericsson is OK! pic.twitter.com/L97P5tLBUE