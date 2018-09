Кими Райконен спечели с респектираща скорост домашната квалификация на Ферари за Гран при на Италия. Ледения записа феноменално време от минута, 19 секунди и 119 хилядни, с което подобри досегашния рекорд за най-бърза обиколка, който принадлежеше на Хуан Пабло Монтоя през 2004 на "Монца". Кими взе полпозишън тук за първи път от 2010 насам.

Себастиан Фетел остана втори с изоставане от една десета и не беше много доволен, за разлика от феновете на Скудерия, които изригнаха от щастие. За броени секунди Фетел беше най-бърз, но Райконен финишира след него и го измести. "Ще го обсъдим по-късно" каза Себ с вял тон по радиото на състезателния си инженер.

What a climax to qualifying!



Kimi snatches his first pole at Monza since 2006 #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/WBRBu3xm8D — Formula 1 (@F1) 1 септември 2018 г.

Люис Хамилтън и Валтери Ботас ще стартират от втори ред, като британецът остана на едва 14 хилядни от основния си съперник в шампионата. Пети остана Макс Верстапен, а съотборникът му в Ред Бул Даниел Рикардо ще стартира от дъното на колоната заради наказания.

Втората половина на топ 10 се получи изключително шарена с цели пет отбора, между които дори Уилямс. Ромен Грожан с Хаас, Карлос Сайнц с Рено, Естебан Окон с Рейсинг Пойнт Форс Индия, Пиер Гасли с Торо Росо и Ланс Строл за Уилямс. Изненадващо Перес отпадна още в първата част на квалификацията, а вече като че ли очаквано Макларън пак разочароваха. Алонсо остана 13-и, а Вандоорн – 20-и.

ALO: "Magnussen wanted to race into Turn 1!"



Both Alonso and Magnussen miss out on Q3 after fighting in Turn 1 #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/MWnwsZzuqb — Formula 1 (@F1) 1 септември 2018 г.

Кими Райконен се превърна в най-възрастния пилот на полпозишън след Найджъл Менсъл през 1994.

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯТА ЗА ГРАН ПРИ НА ИТАЛИЯ МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК