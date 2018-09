Последният световен шампион за отбора на Ферари Кими Райконен изненада двамата фаворити за титлата през тази година Люис Хамилтън от Мерцедес и съотборника си Себастиан Фетел с рекордна обиколка. Така в днешната Гран При на Италия финландецът стартира от полпозишън, а до него втори бе Фетел, а трети Хамилтън.

LIGHTS OUT AT MONZA!!! Live text commentary and timings >> https://t.co/n7sXojqp4r #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/d7JINAoFYX

На старта Кими Райконен успя да запази лидерството си с късно спиране за първи завой, след като се защити от атака от външната страна на съотборника си Фетел. От трета позиция Хамилтън се опита да се възползва от тази ситуация и получи възможност за атака в шикана. Люис спря по-късно от Себастиан, за германеца не остана достатъчно място и се завъртя след контакт с болида на Мерцедес.

Safety Car deployed (first for 368 laps at Monza) after Hamilton/Vettel incident #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/Zo8SpvXTFG