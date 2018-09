Люис Хамилтън успя да спечели Гран при на Италия и вгорчи настроението на тифозите по трибуните, които чакаха победа на Ферари за първи път от 2010 насам. Мерцедес се възползваха от грешката на Фетел в първата обиколка, когато Себастиан допусна контакт с Люис в опит да излезе начело, завъртя се и остана последен. С добре изпълнена стратегия двата Мерцедеса притиснаха Кими Райконен, попречиха му да запази гумите си и в крайна сметка се поздравиха с първо и трето място на подиума.

"Днес беше много трудно" каза Хамилтън под бурните освирквания на многобройните фенове на Ферари, сред които имаше и доста български знамена. "Тук публиката винаги е страхотна, а негативността на тифозите силно ме амбицира."

Люис сподели още, че е видял много британски знамена и се е почувствал вдъхновен както от феновете, така и от отбора зад гърба му. Той каза, че обича да идва в Италия, харесва храната, а да победиш пред такава публика е истинска чест.

"Искам да благодаря на Ферари, че бяха истинско предизвикателство, свършили са страхотна работа. Благодаря и на Валтери за подкрепата, която ми оказа".

