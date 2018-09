Кими Райконен не успя да донесе на италианските фенове така чаканата домашна победа за Ферари на пистата "Монца". Ветеранът стартира пръв, но не успя да задържи лидерството си. След като Фетел допусна грешка в първата обиколка и изпадна назад в колоната, Райконен остана да се бори сам с Хамилтън и Ботас. Немският отбор използва сънародника на Кими да го бави и да го принуди да изхаби гумите си – стратегия, която се оказа успешна.

"Бях достатъчно бърз, но задните гуми си заминаха и от там нататък състезанието си беше загубено" призна Райконен.

"Опитах се да спечеля, но не се получи. Това е, нямаше как да стане".

Въпреки всичко, публиката посрещна Ледения като герой. Освен знамена на Ферари, беше издигнат и огромен транспарант "Кими - президент".

"Тук има… не знам колко хора, но са много. Благодаря ви и извинявайте, че не успяхме да победим. Следващият път."

