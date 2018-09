Себастиан Фетел не смята, че е виновен за състезателния инцидент, който му коства отпадане от борбата за победата на "Монца". Пилотът на Ферари стартира втори зад съотборника си Кими Райконен и още от първите метри се опита да го притисне. До първите завои финландецът успя да удържи лидерството, но в битката се намеси и Люис Хамилтън.

"Исках да мина, за да атакувам Кими след завоя, но Люис не ми остави никакво място. Аз се оказах този, който няма къде да отиде, така че се закачихме и се завъртях" обясни Себ. Той сподели още, че опонентите може да виждат ситуацията по друг начин, но според него е било така.

Стюардите отсъдиха, че става дума за състезателен инцидент, и оставиха и двамата пилоти без последствия. Запитан за коментар, Фетел осече, че не харесва решенията на стюардите по принцип. "Не ми допада как се месят във всеки дребен детайл. Ние сме големи мъже, а не малки момиченца. Състезаваме се".

"Беше лош късмет, състезанието се провали, но навеждаш глава и продължаваш. Имах шанс да възстановя част от загубите, при това с повредена кола".

След пропуснатия шанс на "Монца" преднината на Хамилтън пред Фетел се увеличи на 30 точки. Нико Розберг, който коментира за Скай Спортс, каза, че Себастиан трябва да престане да прави такива грешки. "Ако продължава да греши и да прави тези неща, така няма да победи Люис Хамилтън" предупреди бившият световен шампион.

| Sebastian Vettel Post Race Interview (@ZiggoSportF1)



"I don't like decisions by the stewards - them being involved in every little thing we do. We are grown up men, not little girls. We are racing."#ItalianGP #Seb5 pic.twitter.com/BX8RcXsI1Y