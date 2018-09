Бившият собственик на Формула 1 Бърни Екълстън е на мнение, че лошите решения извън пистата пречат на Фернандо Алонсо да бъде между най-великите в историята на спорта.

"Той със сигурност е един от най-добрите пилоти, но понякога прави грешни решения" каза 87-годишният британец пред немския вестник Билд. "Той със сигурност не е толкова добър в други области от живота".

"Стърлинг Мос така и не стана световен шампион, но беше един от най-великите".

Разбира се, Алонсо продължава да бъде боготворен от много фенове на Ф1, особено в родната му Испания. 23-годишният му сънародник Карлос Сайнц, който ще го замести в Макларън, смята, че отиването на Фернандо в Индикар ще навреди на Формула 1.

"Има почитатели, които ще се насочат от Ф1 към Индикар, но смятам, че благодарение на него в Испания има много фенове на Ф1. Ще дам всичко от себе си, за да остане така" сподели Сайнц.

