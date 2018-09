ФИА са изпратили покана към френския производител на гуми Мишлен за евентуално сътрудничество с Формула 1. Компанията, обаче, е отказала да се завърне в спорта, защото има усложнение: условието е доставчикът на гуми първо да произведе смеси по настоящите изисквания, а след това да започне с новите регулации за 2021. Тогава ще бъдат въведени нископрофилни 18 инчови гуми.

Мишлен не харесват факта, че ще трябва да се разработват различни версии за толкова кратко време. Освен това, от компанията не приемат изискването за деградация, която е част от шоуто.

Според слуховете, обаче, интерес към Ф1 проявява южно корейската компания Ханкок. За момента няма информация дали ще има промяна в доставчика на гуми за Ф1, тъй като италианската компания Пирели има намерение да остане.

