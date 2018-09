Шефът на Мерцедес Тото Волф изненадващо защити Фетел от нападките след инцидента му с Люис Хамилтън на пистата "Монца" миналия уикенд. Според Волф критиките към четирикратния световен шампион не са честни. В интервю за немското издание Аутобилд, сънародникът на Себастиан оправда агресията, с която той подхожда в борбата.

"Той има мбицията винаги да печели – ако е възможно – и влага необходимата агресивност. За това се изисква много кураж".

"Понякога това води до катастрофи, което е част от неговия начин на пилотиране на кола от Ф1. Така успя да стане четири пъти световен шампион и трябва да му го признаем – дори аз, който съм на страната на Хамилтън".

"Във високотехнологичната вселена на Формула 1 не всичко се решава праволинейно или рационално. От голямо значение са късметът, малшансът и простите съвпадения".

Sebastian Vettel has his critics but he also has a surprising ally in Toto Wolff, who believes the attacks on the Ferrari driver in light of his recent mistakes are unfair. https://t.co/z7mbCjjBVv