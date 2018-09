Собствениците на Формула 1 Либърти Медиа може и да са забранили участието на манекенки на стартовата решетка, но организаторите на състезанието в Сингапур няма да се съобразят с това. Преди началото на тазгодишния шампионат американската компания заяви, че Ф1 момичетата няма да бъдат повече част от традицията на състезанията. "Според нас този обичай не се вписва в ценностите на марката и е в конфликт с модерните социални норми" каза Шон Братчес тогава.

В Сингапур, обаче, ще се борят да запазят традицията. На пистата ще застанат стюардесите от Сингапурските авиолинии, както е било и досега. От авиокомпанията заявиха: "Нашите стюардеси са посланици на фирмата и ще продължат да играят своята роля и по време на предстоящата Гран При на Сингапур и Сингапурските авиолинии".

ПР експертът Дийн Шеймс коментира, че "Сингапурско момиче" си остава престижен бранд. "Либърти Медиа приемат Ф1 момичетата като израз на сексизъм, защото имат сексуално предизвикателно излъчване с техното оскъдно облекло. Разбира се, собствениците искат Ф1 да е прогресивен бранд".

"От друга страна, обаче, Сингапур и Сингапурските авиолинии възприемат Сингапурските момичета като местен символ. В този смисъл те са изключително подходящи да представят уникалността и гостоприемството на Сингапур".

