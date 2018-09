Шефката на отбора на Уилямс Клер Уилямс каза, че най-вероятният заместник на Ланс Строл ще бъде Роберт Кубица. Общото очакване е канадският пилот да напусне отбора и да се присъедини към Рейсинг Пойнт Форс Индия, които бяха купени от баща му.

"Не знаем кога, но Ланс вероятно ще напусне тима" призна Клер Уилямс. "Ще пожелаем на Ланс и Лорънс успех, но в крайна сметка просто един пилот напуска Уилямс и друг ще заеме неговото място".

Полякът Кубица е резервният пилот на Уилямс, но според слуховете британският отбор ще трябва да си намери "платен пилот", за да запълни липсите, които ще се отворят след напускането на Строл. Уилямс, обаче, твърди друго: "Ако Ланс си тръгне, най-вероятно Роберт ще го замести".

Тя все пак призна, че финансовите въпроси също ще трябва да бъдат взети предвид, особено след като отборът ще загуби и основния спонсор Мартини.

"В сегашните времена на спонсорство, за един независим отбор е много трудно да постига целите си, ако няма плащащи пилоти" призна още Уилямс. Тя допълни още, че много усърдно търсят пилоти, които имат по-голям опит, и това е една от основните им цели за 2019.

