След месеци на спекулации Скудерия Ферари най-накрая обявиха напускането на Кими Райконен след края на сезона. На негово място ще дойде Шарл Леклер от Заубер.

Преди да почине, Серджо Маркионе беше казал, че договорът на Райконен няма да бъде продължен, а Леклер ще го замени. След неочакваната смърт на италианеца се появиха мнения, че може би ще настъпи промяна, но изглежда новото ръководство предпочита да се придържа към предначертаното.

"Скудерия Ферари съобщава, че след края на сезон 2018 Кими Райконен ще се оттегли от своята настояща роля" се казва в официалното изявление.

"През годините приносът на Кими както като пилот, така и с неговите чисто човешки качества, беше фундаментален. Той изигра огромна роля в разрастването на тима, като през цялото време беше отборен играч. Като световен шампион с Ферари, той завинаги ще остане част от историята и семейството ни. Благодарим на Кими за всичко и му пожелаваме просперитет в бъдеще".

Веднага след това от отбора потвърдиха и идването на Шарл Леклер: "Скудерия Ферари обявява, че през следващия сезон във Ф1 Шарл Леклер ще се състезава за отбора като съотборник на Себастиан Фетел".

20 годишният пилот получава този огромен шанс едва след 14 състезания през своя първи сезон във Формула 1. Той е част от програмата на Ферари за развитие на млади пилоти, шампион от Формула 2, а откакто се състезава в най-престижния шампионат Ф1 винаги впечатлява с постиженията си. Шарл постоянно побеждава съотборника си Маркус Ериксон и е записал 13 от всичките 19 точки в класирането на отбора.

Говори се, че Райконен може да отложи пенсионирането си и да заеме мястото на Леклер в Заубер, като дори вземе част от собствеността на отбора. Засега това са спекулации на финландската преса.

