Двукратният световен шампион Мика Хакинен вижда три причини Люис Хамилтън да води пред Себастиан Фетел, въпреки че Ферари имат по-добра кола от Мерцедес. Преди уикенда в Сингапур британецът води във временното класиране с 30 точки преднина на преследващия го пилот на Скудерия. Люис ще пробва да увеличи аванса си по улиците на "Марина Бей", за да се доближи до заветната пета световна титла, която ще го изравни с Хуан Мануел Фанджо. Освен това, Хамилтън и Фетел имат по четири, така че който от тях успее пръв да вземе пета, ще има допълнителен личен триумф.

"Ферари имат най-бързата кола във Ф1 към момента, но Люис Хамилтън има 30 точки преднина в класирането" казва Хакинен. "Никой не може да твърди, че Люис води, защото Мерцедес имат преимущество. Той е лидер, защото отборът му върши по-добра работа".

Ето и трите причини, които Мика изрежда:

"Първо, Люис има природен талант, особено на мокро, така че той успя да разочарова Ферари в уикендите с дъжд".

"Второ, той има изключителни състезателни умения, и не прави грешките, които допуска Фетел, особено по време на старта".

"И трето, той има фантастично отборно партньорство с Валтери Ботас".

Хакинен обърна внимание, че Люис е направил всичко по конец в миналото състезание в Италия, а Валтери много му е помогнал.

"Двата Мерцедеса победиха Ферари у дома, защото от самия старт стана ясно, че Ферари имат двама пилоти, които се състезават един с друг, докато Мерцедес работеха в тандем".

