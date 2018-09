Снимка на концептуална визия как ще изглежда колата на 2021 във Ф1 изтече в социалните медии малко преди Гран при на Сингапур. Шефът на моторния спорт на Формула 1 Рос Браун е представил визията на технически семинар, проведен при закрити врати. Въпреки това, някой от участниците е направил снимка, която бързо попадна в мрежата.

Концепцията идва в момент, когато Ф1 финализира правилата за 2021, и с които се надява да направи състезанията по-интересни и притегателни за феновете. Въображаемото Ферари разкрива няколко по-съществени разлики в сравнение със сегашните коли, в това число 18 инчови гуми.

Предните крила са по-опростени, с агресивни краища, които са доста по-високи. Опростяване има и по корпуса, отстрани на кокпита, а капакът на двигателя е съединен със задното крило. Не е ясно дали става дума за удължен DRS – в миналото Браун беше изказвал мнение, че тази помощ при изпреварване трябва да отпадне.

Краищата на задното крило изглежда са интегрирани да покриват задните гуми. Това би могло да е защитна мярка с цел да се предотврати качване на колите една върху друга в случай на катастрофа.

Не е ясно също така каква част от тази версия ще остане, тъй като Либърти Медиа продължават да уточняват правилата за 2021 с отборите.

