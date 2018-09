Името на Антонио Джовинаци излезе напред като евентуален съотборник на Кими Райконен в Заубер през 2019. В момента тандемът на швейцарския тим се състои от Шарл Леклер и Маркус Ериксон, който има солиден гръб и връзки със собствениците на отбора.

"Не е тайна, че искам да остана в Заубер, но съм наясно, че следващите състезания са много важни за мен" сподели Маркус.

Множество авторитетни издания твърдят, че италианецът Джовинаци ще бъде следващият юноша на Ферари от академията в Маранело, който ще се сдобие с място във Ф1 – мястото на Ериксон. Според специалистите Антонио е голям талант, но не се знае дали той ще натежи повече от финансите на Ериксон, когато се стигне до взимане на финалното решение.

Междувременно бившият пилот Мика Сало смята, че повишеният Леклер ще изпоти Фетел следващата година. "Не бих се изненадал, ако дори надвие Фетел" каза Сало.

Antonio Giovinazzi on pole for second Sauber F1 seat https://t.co/JF9z6vRWNM pic.twitter.com/QUy1HTQVMc