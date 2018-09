Тази година Ферари разполагат с по-бързата кола, но Хамилтън с Мерцедес води във временното класиране. Според критиците това се дължи в огромна степен на грубите грешки, които допуска Себастиан Фетел – единственият преследвач на Люис, който има реален шанс да се съревновава с него за титлата.

Повечето хора трудно признават грешките си, а Фетел не прави изключение. Себастиан, обаче, си направи критичен самоанализ преди Гран при на Сингапур.

"Смятам, че нещата за мен са ясни. Аз съм най-големия си враг. Имаме страхотна кола, имам всички условия да атакувам, и шансовете са на наша страна" сподели пилотът на Ферари.

"Очевидно Люис е лидерът в момента, той води и той трябва да бъде преодолян, но според мен имаме всички шансове – но дали ще успеем да ги оползотворим сега и занапред – това е друг въпрос".

"Ние сами сме най-големия си враг, както казах, не е той персонално, нито пък те като отбор. Трябва да погледнем себе си. Ако успеем да го направим, имаме потенциала да печелим състезания и нещата да изглеждат добре".

Фетел е насочил цялото си внимание към предстоящото състезание. Той отбеляза, че стартът в Сингапур е най-тежкият за пилотите физически и психически, и че човек никога не се чувства достатъчно подготвен. От друга страна, обаче, предизвикателството е голямо, така че той лично няма търпение.

Себастиан е стартирал на "Яс Марина" от полпозишън рекордните четири пъти. Той води от старта до финала през 2011, 2013 и 2015, а през 2013 направи т. нар. "Голям шлем" (води във всяка обиколка и записа най-бързата).

