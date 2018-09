Втората свободна сесия в Сингапур остави Ферари със смесени чувства, тъй като Кими Райконен беше най-бърз, но пък Себастиан Фетел остана едва девети, след като удари стената. Айсмен, който ще напусне Скудерия в края на сезона, остави зад себе си Хамилтън на едва 11 хилядни от секундата.

Люис имаше чиста тренировка и изпълни програмата си без главоболия, докато неговият основен противник Фетел отново допусна една от грешките, за които напоследък всички говорят. Себ тъкмо правеше обиколка, сравнима по време с Кими и Люис, когато удари дясната страна на болида в стената и веднага се прибра в бокса. Въпреки че нямаше видими повреди отвън, болидът даде някакъв теч и така сесията за немеца приключи. Той веднага изскочи от кокпита и се скри в гаража, след като беше направил само 12 обиколки.

It seemed like the slightest of glances But this scrape ended Sebastian Vettel's FP2 early at Marina Bay #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/DYeDl77aKy

Макс Верстпаен и Даниел Рикардо от Ред Бул завършиха сесията трети и четвърти, но никой от двамата не успя да се доближи на по-малко от половин секунда до Райконен.

They were 1-2 in first practice during daytime



Now the Red Bulls search for the rhythm of the night #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/5isHE85nVB