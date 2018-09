Отборът на Ферари даде силна заявка за победа в квалификацията в Сингапур, след като Себастиан Фетел и Кими Райконен бяха най-бързи в третата свободна тренировка. Четирикратният световен шампион даде време от 1:38.054 минути, като остави съотборника си на повече от три десети зад гърба си, а Хамилтън на повече от половин секунда.

В Сингапур почти винаги победителят тръгва от пол позиция, като обикновено дори челната тройка остава непроменена до финала, така че квалификацията е ключовият момент на "Марина бей". В челото лидерите се подредиха по отбори както следва: Ферари, Мерцедес и Ред Бул, като Хамилтън и Рикардо бяха съответно по-бързи от своите съотборници Ботас и Верстапен.

Най-бърз от останалите беше Ромен Грожан с Хаас, следван от двамата пилоти на Рейсинг Пойнт Форс Индия Естебан Окон и Серхио Перес. Топ 10 затвори Фернандо Алонсо, който се надява на добро представяне, тъй като трасето в Сингапур не зависи чак толкова от болида и дава възможност на пилота да "направи разликата".

FP3 comes to an end with Fernando finishing in P10, Stoffel P15. #SingaporeGP pic.twitter.com/46EWOuL6f6 — McLaren (@McLarenF1) 15 септември 2018 г.

Сесията протече нормално, без инциденти. Автомобилите на Торо Росо имаха известни проблеми с настройките, а Верстапен негодуваше по радиото, обвинявайки двигателя, че не му дава възможност за по-сериозна атака. Той дори се изрази крайно пренебрежително по радиото, наричайки мотора на Рено "продукта в задната част на колата".

Max ain't happy



"The product in the back of this car is not working like I want to"#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/kPg5JHaTvw — Formula 1 (@F1) 15 септември 2018 г.

The last running in daylight completed for the weekend



Pierre - 14th

Brendon - 17th



Time to push, Qualifying coming up next... #SingaporeGP #F1NightRace pic.twitter.com/xUI8sQYW6A — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) 15 септември 2018 г.

