Невероятна обиколка на водача във временното класиране Люис Хамилтън срази конкуренцията и му осигури така желаната пол позиция на пистата "Марина бей" в Сингапур. Завидно пилотиране показа и пилотът на Ред Бул Макс Верстапен, който се оказа по-бърз от Себастиан Фетел с Ферари. Ботас и Райконен останаха съответно четвърти и пети, а Рикардо беше най-бавен от топ 6. Най-бърз в средата беше Серхио Перес с Рейсинг Пойнт Форс Индия.

Първата част на квалификацията започна интензивно, като почти всички коли излязоха на пистата. Изборът на отборите беше категорично смеси хиперсофт, с изключение на Мерцедес, които заложиха на ултра, за да пестят бройки от най-меките и бързи гуми. Това обяснимо прати Ботас и Хамилтън на повече от секунда изоставане, докато пилотите на Ферари и Ред Бул си оспорваха най-бързото време. Малко преди изтичане на първите петнайсет минути, за Мерцедес стана доста напрегнато, тъй като Валтери и Люис се сринаха съответно до 12 и 14 място. В крайна сметка под чертата останаха: Кевин Магнусен, Брендън Хартли, Стофъл Вандоорн и двата Уилямса на Сергей Сироткин и Ланс Строл.

Втората част започна с Кими Райконен, който излезе на пистата с гуми ултра софт, докато Хамилтън го последва с хипер софт. Четирикратният световен шампион първи свали летвата под 1:37. Кими бързо каза по радиото, че с тези гуми няма да стане и се прибра за смяна. Вторите 15 минути също преминаха без инциденти, с изключение на няколко закачания на стената със задна дясна гума. Отпаднаха Алонсо, Сайнц, Леклер, Ериксон и Гасли.

Q3 предложи на зрителите изключително оспорвана битка между трите най-силни отбора. Времената слязоха още – под 1:36, като преди последните излизания Хамилтън показа нечовешка скорост и оглави временното класиране. След него се наредиха Верстапен на три десети изоставане и Фетел – на шест десети. Ботас също слезе под секунда до съотборника си, но Райконен и Рикардо бяха с цяла секунда и три десети по-бавни.

Последните излизания предложиха невероятно зрелищна надпревара. В крайна сметка Хамилтън не съумя до подобри времето си, но и никой от конкурентите му не успя да го направи. Верстапен остана втори, а Фетел едва трети. Според статистиката в Сингапур, твърде вероятно е състезанието да завърши по същия начин за първите трима. Дали ще стане така или ще бъдем свидетели на оспорвана битка с обрати, ще разберем в неделя от 15:10 българско време.

VETTEL: "Not ideal... For us it was a bit of a messy qualifying session. Not what I wanted, not what we wanted" #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/h1UwvbSdXe — Formula 1 (@F1) 15 септември 2018 г.

