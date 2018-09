Голямата звезда на Мерцедес Люис Хамилтън стартира от първа позиция в днешната Гран При на Сингапур. Водачът във временното класиране при пилотите има големия шанс да увеличи преднината си в класирането при пилотите пред втория Себастиан Фетел от Ферари на над 30 точки при победа днес. Така британецът сериозно би наклони везните в своя полза в борбата за световната титла през сезон 2018, от който остават седем състезания.



Хамилтън направи една от най-добрите квалификационни обиколки в кариерата си, след като счупи рекорда на пистата "Марина Бей" и остави основния си конкурент Фетел далеч зад себе си. Германският лидер на Скудерия остана едва трети, като борбата за победата днес ще е изключително тежка заради присъствието на втора стартова позиция на Макс Верстапен от Ред Бул. Вчера холандецът бе много бърз и със сигурност ще се намеси в борбата за местата в челото.

Through the chaos, Vettel managed to spark his way past Verstappen



He's now P2 behind race leader and title rival Hamilton#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/1b1PJhfk6q