Люис Хамилтън успя да запази лидерството в Абу Даби до финала и така преднината му пред Себастиан Фетел нарасна до 40 точки. По начало състезанията на "Яс Марина" рядко предлагат изненади и почти винаги стартовата подредба в челото се запазва до края. Този път отново стана така, но борбата беше доста оспорвана и имаше моменти, в които стратегиите и застигането на изостаналите пилоти можеха да променят картината.

Хамилтън описа състезанието като изключително изтощително. "Много тежка надпревара, но усетих сериозна подкрепа от феновете" каза Люис след като излезе от болида. "Мисля, че беше най-дългото състезание в живота ми."

Четирикратният световен шампион нямаше особени трудности да държи преследвача си Верстапен на комфортно разстояние, но при застигането на изостаналите коли имаше инфарктен момент.

"Имах проблеми с трафика, а тези момчета се бореха като луди, беше доста трудно да ги следваш. Макс извади повече късмет от мен, аз трябваше много да заобикалям и беше на косъм. Сърцето ми направо се качи в гърлото по едно време, но после настъпих и всичко си дойде на мястото".

