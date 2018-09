Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен беше много доволен от втората си позиция в Гран при на Сингапур. При старта на надпреварата Себастиан Фетел беше много агресивен и успя да изпревари холандеца за второто място. В последствие, обаче, Себ влезе твърде рано в бокса, докато Ред Бул избраха най-правилния момент и успяха да изкарат Макс отново пред Фетел, при това на косъм. До края на състезанието четирикратният световен шампион нямаше възможност за нова атака.

"Резултатът не е зле" сподели Верстапен. "Жалко за първата обиколка, когато загубих позиция, защото нямахме достатъчно скорост. Трябва да благодаря на отбора, който направи страхотна стратегия и успяхме отново да излезем втори. После просто се стараех да следвам Люис. Видя се, че няма да постигнем повече от второто място, така че просто пътувахме до финала".

"Имахме доста проблеми с превключването на скоростите, особено зад колата на сигурността, но в крайна сметка всичко се разви добре, така че съм много доволен от второто място".

VERSTAPPEN: "The team had a great strategy. We tried to do our own race... very happy with second" #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/DiKf2IIBXG