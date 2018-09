Надеждите на Себастиан Фетел да спечели титлата тази година претърпяха нов удар, след като пилотът завърши трети, а Хамилтън победи в Сингапур и увеличи преднината си на 40 точки. Ферари дойдоха на "Марина Бей" с увереността, че могат да грабнат победата, но нещата започнаха да им се изплъзват още при квалификацията, когато Фетел остана трети. При старта на състезанието Себастиан беше много агресивен и успя да изпревари Верстапен, но постигнатото бе заличено от слаба стратегия. Скудерия прибра Фетел твърде рано за смяна с изпреварваща тактика, но това се оказа губещ ход, защото той не само не успя да пресече никого, но и загуби второто място от Верстапен, макар и на косъм.

"Като цяло не бяхме достатъчно бързи, нямахме необходимото темпо в състезанието" призна Фетел.

"Опитах се да бъда агресивен в началото, но не се получи. Имах различно състезание с различни гуми. Не вярвах, че ще издържат до финала, но пък минаването през бокса също не беше опция. Така че се фокусирахме върху това да запазим позицията до финала."

Пилотът на Ферари не беше с нагласа да коментира изоставането си от 40 точки.

"Със сигурност това не ми помага, но в момента още мисля за днешното състезание. Обаче по начина, по който се състезавахме, нямахме никакъв шанс. Казах преди началото на уикенда, че само ние можем да се победим сами и така и не измъкнахме най-доброто от това, с което разполагаме".

