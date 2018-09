Пилотът на Хаас Ромен Грожан е близо до забрана за участие, след като получи 2 наказателни точки в Сингапур и му останаха едва три. Французинът беше глобен заради игнориране на сини флагове и задържане на лидера в състезанието Люис Хамилтън. В обиколка №40 водачът застигна групата на изоставащите Сироткин, Грожан и Гасли, които се бореха помежду си за място. Сините флагове бяха вдигнати, когато Ромен изпревари Уилямса и чак след това направи път.

"Съжалявам, ако съм блокирал някой, не е било нарочно" заяви французинът. "Направих каквото мога. Борех се със Сергей, който го беше обърнал на картинг надпревара. Нямаше как да намаля. Пиер се беше залепил зад мен, а Сергей беше на предното ми крило. Изпреварих го и тогава пуснах Люис да мине".

Стюардите, обаче, имаха друго мнение за ситуацията и наказаха Грожан с две точки за задържането. Така той има вече 9 наказателни точки към супер лиценза си, а ако направи общо 12 за период от 1 година, автоматично ще получи забрана за участие в едно състезание.

След състезанието Чарли Уайтинг коментира случая така: "Смятам, че Ромен напълно забрави златното правило на сините флагове. Ако си по време на битка, трябва да я оставиш и да се дръпнеш встрани. Много пъти съм им го натяквал, но изглежда той е забравил. Толкова се беше вглъбил в борбата със Сироткин, че е игнорирал светещите табла с неговия номер, а Люис беше много по-бърз".

"Това е може би най-лошият пример за игнориране на сини флагове, който съм виждал от много, много време насам".

"One of the worst cases of ignoring blue flags that I've seen for a long time"



Charlie Whiting unimpressed with Romain Grosjean for holding up Lewis Hamilton - and why Frenchman is now on F1 penalty tightropehttps://t.co/eS0NJlqmA8#SingaporeGP #SkyF1 pic.twitter.com/4MZYb3wYrI