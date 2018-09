Италианската преса, която е известна със своята безпощадност, вече обяви за пропилени шансовете на Ферари да вземе титлата както при конструкторите, така и при пилотите. Скудерия отиде в Сингапур с големи очаквания, но си тръгна с празна кошница и изоставане на Фетел от Хамилтън с 40 точки и 37 точки зад Мерцедес в отборното класиране.

"Сбогом на титлата на Фетел" написа Гадзето дело спорт. "Същото като миналата година, но още по-тъжно, защото Ферари имаше най-добрата кола. Но не и най-добрия пилот".

Ла Република добави, че е настъпил "краят на шампионата за Ферари". Коментарите бяха подети и от бившия Ф1 пилот Алекс Занадри, който оцени високо представянето на Хамилтън. "Това беше само едно състезание, но то реши всичко за целия сезон".

"След Монца всеки беше с впечатлението, че една победа ще оправи нещата. Но Люис закопа всички с перфектно, почти поетично представяне. Може да се види по лицето на Себ, че балансът на силите вече е променен".

"Чисто математически, Ферари още имат шанс. Но по-реалистично е Хамилтън да продължи да доминира".

