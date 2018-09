Победата на Люис Хамилтън в Сингапур би трябвало да накара да замлъкнат критиците, които твърдят, че неговия стил на живот извън пистата ще навреди на представянето му. Това е мнението на шефа на Мерцедес Тото Волф.

Между състезанията в Италия и Сингапур Хамилтън имаше доста натоварен график за пътуване заради ангажиментите на британеца към модния бранд Томи Хилфигер. Мнозина го упрекнаха, че това е излишно натоварване: след "Монца" Люис се върна първо до дома си в Монако, след което отлетя за Шанхай да представя колекцията на Хилфигер под негово име.

След това четирикратният световен шампион се прибра в Европа и посети сватба на приятел в Италия. По-късно отскочи до Ню Йорк и чак тогава се отправи към Сингапур.

Въпреки малкия околосветски круиз Хамилтън спечели квалификацията с впечатляваща разлика, при положение, че очакванията бяха Мерцедес да имат проблеми на "Марина бей". Накрая той записа победа, която увеличи преднината му в класирането на 40 точки.

"От шест години слушам – как може да му позволявате на Люис да се измъква и да обикаля целия свят?" каза Тото Волф. "Знаете ли какво? Той направи невероятни десет дни дори по неговите стандарти – беше в Шанхай на модния подиум, след два дни – в Ню Йорк. После дойде тук, рок енд рол, и отвя всички. Дайте да не се превръщаме в съдници – всеки може да прецени за себе си как се справя най-добре. Той си знае най-добре".

"Аз определено имам свой подход и като цяло балансът, който имам в живота си, е много добър" заяви Хамилтън. "Казах на Тото: "Никога дори за секунда не си помисляй, че аз не искам да спечеля този шампионат повече от всичко на света!" Това ми е приоритетът".

