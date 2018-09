Ферари имат най-бързата кола през настоящия сезон и трябваше да водят в шампионата, но допуснаха твърде много грешки. От друга страна, Мерцедес успяват да оползотворят максимума от своя пакет в комбинация с добре изпълнена стратегия за двата болида. Това е мнението на двукратния световен шампион Мика Хакинен.

"Партньорството на Хамилтън с Ботас работи много добре, в резултат на което тимът се намира в силна позиция" каза финландецът. "Пол позицията на Хамилтън беше впечатляваща за наблюдаване и не съм изненадан колко щастлив беше той след това. Когато влизаш във всеки завой по траекторията, която искаш, излизаш със скоростта, с която ти е нужна, за да си бърз – изведнъж всичко се връзва като по мед и масло в цялостната обиколка и това е изключително задоволително."

Хакинен допълни, че според него резултатът на Верстапен, който остана на три десети зад Люис в Сингапур, също е много впечатляващ.

"Като се има предвид, че Ред Бул нямат двигателната мощност на Мерцедес, това беше много силен опит. В състезанието Хамилтън със сигурност беше в много силна форма, защото очевидно Макс не успяваше да го настигне – особено по скорост на правите – а пък Ферари имаха поредния хаотичен уикенд".

"Ферари трябваше да водят в този шампионат, но направиха твърде много грешки и взеха доста странни решения. Например малкия инцидент на Фетел по време на петъчната тренировка разстрои ритъма на целия уикенд. После предприеха необясним риск с избора на гуми по време на втората част на квалификацията. Изобщо Ферари сами си правят живота труден".

