Шарл Леклер веднага ще започне да побеждава Фетел, щом се присъедини към Ферари през 2019. Това е мнението на бившия тест пилот на Скудерия Рафаеле Марчело. Леклер ще бъде вторият най-млад състезател на отбора във Ф1, който беше поканен още по време новобранския си сезон със Заубер. Шарл е безспорен талант по мнението на специалистите и вероятно ще представлява по-голяма конкуренция за Себастиан отколкото е Кими Райконен.

"Ще видим отново повторение на ситуацията в Ред Бул от 2014" написа Марчело в своя туитър профил. Той обръща внимание, че след като Фетел беше спечелил четири последователни шампионски титли, през 2014 новият му съотборник Даниел Рикардо го надви от раз. Дани надделя над него в 14 от 19 старта и завърши трети в шампионата, докато Себастиан остана на пета позиция с над 70 точки изоставане.

"Никога не съм поставял Фетел на нивото на Хамилтън, Алонсо или дори Кубица" каза Марчело. "Убеден съм, че щом Шарл пристигне във Ферари, ще го бие веднага. Мисля, че ако Ферари не спечели титлата тази година, това ще е заради Себастиан".

"В годините, в които спечели титлите с Ред Бул, той имаше Марк Уебър зад себе си, а не някой шампион. А и колата им беше много по-добра, отколкото на останалите. Сравнението с Райконен не е удачно. Когато карах по време на тестовете в Абу Даби през 2014, аз бях седем десети по-бърз от Кими, но тези седем десети не означаваха, че съм бил по-силен от него".

"Казано по-просто, аз имах огромно желание да изляза на пистата и да натискам до предела, а Кими може би беше загубил тази мотивация. Удачно сравнение може да се направи с Фернандо Алонсо, който абсолютно винаги беше пред Райконен. Естествено, Фетел също бие Кими, но не винаги, а и разликата помежду им е по-малка".

