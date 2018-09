Валтери Ботас ще помага на Люис Хамилтън да спечели петата си шампионска титла до края на сезона, защото самият финландец няма за какво друго да се бори. Това намекна шефът на Мерцедес Тото Волф. Публична тайна е, че Ботас е пилот номер 2 в немския тим, въпреки че това беше отричано в първата половина от сезона. Сега, когато остават няколко старта до финала, преднината на Хамилтън е значителна, а съотборникът му няма шанс да се бори за нещо по-различно от това да помогне на тима и на партньора си. Това може да се прочете между редовете на изказването на Волф.

"За всеки състезател понякога е възможно да изпадне в трудната ситуация да не може да се бори повече за титлата – това, за което толкова мечтае и работи" каза Волф. "Тежко е да осъзнаеш, че повече не си в борбата. Само че Валтери показа скорост, талант и работна етика, които могат да му донесат победи в Мерцедес. Той винаги е бил отборен играч и това е една от най-прекрасните му черти".

"Валтери можеше да е спечелил състезания тази година, но късметът беше срещу него. Естествено, късметът никога не тече само в една посока; убеден съм, че той притежава всичко необходимо, за да печели. Просто трябва да продължава да работи усърдно и ще обърне нещата в своя полза".

Toto Wolff: Tables will turn for Valtteri Bottas



