Себастиан Фетел с Ферари беше най-бърз в първата свободна тренировка от уикенда в Сочи, но пилотите на Мерцедес използваха по-твърди гуми и така не показаха реалното си темпо. Второ време даде Макс Верстапен, също с хиперсофт, като той остана на едва 50 хилядни от водача. Хамилтън и Ботас бяха трети и четвърти, но болидите им бяха със софт смесите – най-твърдият избор на Пирели за Гран при на Русия.

Естебан Окон изпревари Кими Райконен за шестото място, като пилотът на Рейсинг пойнт Форс Индия беше с най-меките гуми, докато Ледения записа времето си с ултрасофт. Осми беше Кевин Магнусен с Хаас, следван от Реното на Нико Хюлкенберг. Топ десет затвори новобранецът Антонио Джовинаци, който подписа със Заубер за следващия сезон и днес караше болида на Маркус Ериксон.

Извън десетката остана Ромен Грожан с Хаас на 11-а позиция, следван от Пиер Гасли с Торо Росо. След тях се нареди Ландо Норис в Макларъна на Фернандо Алонсо, като новакът се представи добре, въпреки една опасна ситуация в началото, когато почти се удари в стената. Шарл Леклер остана 14-и в една сесия, която беше пълна с проблеми за него. Зауберът му пързаляше задницата си и често излизаше от пистата.

A warm welcome to @ArtemMarkelov6



The 23-year-old is making his debut FP1 appearance this weekend at his home race!#RussianGP pic.twitter.com/cDd94gNsrm — Formula 1 (@F1) 28 септември 2018 г.

Артьом Маркелов с Рено – младият пилот от Русия – се представи прилично пред родна публика с петнайсета позиция. Стофъ Вандоорн беше 16-и за Макларън, следван от Николас Латифи във Форс Индия-та на Серхио Перес, и Сергей Сироткин с Уилямс – за първи път на родна територия. Последни останаха Брендън Хартли с Торо Росо и Ланс Строл с Уилямс.

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВАТА СВОБОДНА ТРЕНИРОВКА В РУСИЯ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК