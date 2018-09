Пилотът на Мерцедес Валтери Ботас беше недостижим в квалификацията за Гран при на Русия в Сочи. Финландецът записа рекордна обиколка от 1:31:387 минути и остави своя съотборник Люис Хамилтън зад гърба си на повече от една десета и Себастиан Фетел – трети с над половин секунда изоставане. Пистата е любима на Валтери и той традиционно се представя много силно тук.

В първата фаза на квалификацията пилотите на Ред Бул Макс Верстапен и Даниел Рикардо бяха втори по бързина и изпревариха Скудерия Ферари. Тъй като и двата им болида са със сменени двигатели, те ще стартират с наказание в дъното на стартовата решетка и по тази причина Макс и Даниел не се появиха на пистата във втората част. Същото направиха двете коли на Рено, както и Пиер Гасли с Торо Росо. Малкият тим на Ред Бул се връща към предишната версия на двигателя Хонда, защото въпреки че новата спецификация дава голяма мощност, но се нуждае от още настройки.

With engine penalties looming for both cars, that brings an end to our involvement in #Quali leaving both drivers with tyre selection flexibility on the grid tomorrow. #RussianGP pic.twitter.com/YjK2Yn99q2