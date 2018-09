Битката за Гран При на Русия започва с окупирана първа стартова редица от отбора на Мерцедес. Валтери Ботас успя да изненада лидера на тима Люис Хамилтън и ще започне надпреварата от първо място, докато водачът в класирането стартира втори.

На старта Ботас не допусна да бъде атакуван от Люис, който от своя страна трябваше да се отбранява от атаките на третия Фетел. Четирикратният световен шампион пробва веднага след старта в първи завой и след това на спирането за втори, но Хамилтън не му позволи, заемайки перфектно защитна позиция.

GAINS AND LOSSES: Decent birthday so far for @Max33Verstappen #RussianGP #F1 pic.twitter.com/nGzhQVPcVo