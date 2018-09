Люис Хамилтън изпитваше видимо неудобство след края на състезанието в Сочи, което той спечели, защото отборът нареди на Валтери Ботас да го пусне пред себе си. Британецът беше много сдържан и не показа радостта, която демонстрира, когато сам си е изработил победата.

"Беше много труден ден" сподели Люис. "Валтери беше фантастичен през целия уикенд и се прояви като истински джентълмен да ме пусне напред. Той все пак не се бори за шампионата при пилотите, докато ние водим там".

"Разбирам колко трудно е било за Валтери, но това беше разумно от стратегическа гледна точка. Опитваме се да спечелим и двата шампионата, така че днес беше огромна заслуга на целия отбор".

"Усещането от такава победа не е толкова страхотно. Валтери се справи фантастично и заслужаваше да спечели. Сигурен съм, че той ще бъде много силен и в следващите състезания".

Оправданието за смяната на местата, което се чу по радиото в ефир, беше, че Люис има блистер и не трябва да рискува много. Очевидно въпросният блистер не му попречи да постави рекордна най-бърза обиколка в заключителните минути. Все пак Хамилтън успя да изпревари прекия си съперник Фетел на пистата.

"Когато го атакувах отдясно, той направи втора смяна на посоката и ме затвори, така че едва избегнах стената, но очевидно стюардите не са го видели по този начин. Така и не разбрах как той се озова пред мен, но изглежда закъсняхме със смяната на гуми".

