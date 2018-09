Валтери Ботас трудно криеше огорчението си от решението на отбора да му отнеме победата, за да я даде на Люис Хамилтън. Финландецът беше много бърз през целия уикенд, а пистата в Сочи е една от неговите най-любими. Досега той не беше побеждаван в Русия от свой съотборник, но ето че сега му беше заповядано да отстъпи лидерството на Люис, който трябваше да се подсигури в борбата срещу Себастиан Фетел и Ферари.

Формалното оправдание за поисканата смяна на местата беше, че Хамилтън има блистер, така че не е разумно да се рискува. След състезанието Ботас отиде до болида на британеца и го разгледа обстойно, вероятно за да види с очите си състоянието на гумите. Малка утеха за него бе, че Люис отиде първо при него да му благодари, след като излезе от колата си.

"Труден ден" сподели Ботас. "Добър резултат за нас като отбор, взехме максимум точки. Но както всички видяха, беше много трудно в личен план".

В последната обиколка Ботас се движеше близо зад Хамилтън и попита по радиото как ще финишират в състезанието. Отговорът бе, че ще завършат без повече смяна на местата. На въпрос дали са обсъждали предварително каква ще бъде стратегията и дали са искали от него да помага на съотборника си, финландецът отговори:

"Обсъждаме всякакви стратегически варианти. Люис се бори за шампионата. Винаги имаме план, но е много трудно да се прецени какво точно ще стане, така че – каквото - такова".

BOTTAS: "A difficult day. A good result as a team but personally as everyone saw it was quite difficult. Lewis is fighting for the championship so we always have a plan, but it is what it is" #RussianGP #F1 pic.twitter.com/3k7kgmSKIV