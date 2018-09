Себастиан Фетел изостана на 50 точки след водача във временното класиране Люис Хамилтън след състезанието в Сочи. Пилотът на Ферари направи каквото можа, но изглежда Скудерия не разполагаше с най-бързата кола в Русия. Германецът стартира силно и почти изпревари Хамилтън, но Люис успя да си върне позицията и да се откъсне благодарение на слипстрийма зад своя съотборник Валтери Ботас.

При единствената смяна на гуми Ферари имаха още един шанс да прескочат опонентите си. Фетел влезе в бокса преди Хамилтън и набра преднина, която впоследствие му стигна, за да се озове по-напред при излизането на Люис от бокса. Двата болида се събраха на една боя разстояние, след което Ферари-то се откъсна напред. Не след дълго, обаче, британецът настигна противника си и го атакува. При първия опит за изпреварване Себ затвори пътя на Люис, а в опасната ситуация за малко не се стигна до сблъсък. Мерцедес докладваха на стюардите, че според тях пилотът на Ферари е направил втора смяна на посоката, но съдиите прецениха, че няма основание за наказание.

"Беше трудно, те работиха в екип много добре" призна Фетел след края на надпреварата. "Аз не го видях, когато се е опитал да ме задмине отдясно. Видях го от външната страна и трябваше да му дам място, независимо дали искам. Така че според мен си беше честно, а той после ме изпревари така или иначе".

"Състезанието беше добро, бяхме близо, но не се получи резултата, който ни се искаше".

VETTEL: "It was tricky - they (HAM & BOT) worked very well together. I tried to put pressure on Valtteri but couldn't get close enough... It was a good race... but not the result we wanted" #RussianGP #F1 pic.twitter.com/0CKSclUNP9