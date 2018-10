Спортният директор на Ферари Маурицио Аривабене може да напусне поста си, за да оглави Ювентус на мястото на Джузепе Марота, твърди италианската преса. Информацията идва в момент, когато 61 годишният Аривабене е на път отново да се провали в опитите да върне в Маранело титлата от Формула 1. Въпреки че през настоящия сезон Скудерия притежаваше най-бързата кола, заради поредица от пилотски и отборни грешки, доминацията на Мерцедес и Люис Хамилтън най-вероятно ще продължи.

Освен неуспехите на пистата, Маурицио Аривабене остана разочарован и от решението на тима Кими Райконен да бъде освободен през 2019. На негово място ще дойде младият талант Шарл Леклер, каквото беше желанието на покойния президент на Ферари Серджо Маркионе.

Сега според твърденията на някои италиански медии, Аривабене може да отиде в Ювентус още преди края на октомври. Между Юве и Ферари има естествена близост покрай фамилията Анели и техния холдинг Ексор, който притежава 64% от футболния отбор и 23% от автомобилната компания.

От своя страна, изпълнителният директор на Ювентус Марота съобщи, че напуска клуба. Неговият мандат изтича на 25 октомври и няма да бъде подновен. Той каза единствено, че решението е на собствениците и не даде повече подробности.

BREAKING NEWS:

Ferrari boss Maurizio Arrivabene is set to quit his role with the Prancing Horse, according to reports in Italy.



A large number of Italian outlets are claiming Arrivabene is in line to replace Giuseppe Marotta as the CEO of Juventus by the end of October. pic.twitter.com/C7URArSr3g