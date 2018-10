Хонда ще представи сериозен ъпгрейд на двигателя за Гран При на Япония, който би трябвало да позволи на Торо Росо да се борят за "най-добри сред останалите". Според Скай Спортс новата спецификация ще даде на тима уникалната половин секунда на обиколка, а това веднага наостри вниманието на Ред Бул.

Пиер Гасли и Брендън Хартли тестваха новите части по време на петъчната тренировка в Русия, след което се върнаха към предишната версия на мотора за остатъка от уикенда. Дори да имаше подобрение в мощността, то нямаше да бъде усетено, защото и двата болида се оттеглиха още в началните обиколки заради проблем със спирачките.

Предстоящият кръг от шампионата е домашен за Хонда – на пистата "Сузука", където малкият отбор на Ред Бул може да се окаже сериозен фактор в борбата в средата на колоната. Торо Росо предпочетоха да не използват новия двигател в Сочи, тъй като прецениха, че той има нужда от донастройване. Според Тед Кравиц от Скай Спортс, този мотор може да се окаже съкровището, за което говореше Рон Денис преди години.

Шефът на отбора Франц Тост дори е на мнение, че спецификация три прави двигателя на Хонда по-бърз от този на рено.

Franz Tost believes the Honda engine has moved ahead of Renault after introducing Spec-3 in Russia.https://t.co/QektfsI7d4#F1 pic.twitter.com/py4l0YF9VK