След спорното използване на отборни заповеди в Мерцедес по време на Гран При на Русия, лидерът в генералното класиране Люис Хамилтън даде за пример Михаел Шумахер в твърдението си, че хората помнят само кой и колко титли е спечелил, а не как го е направил.Хамилтън увеличи преднината си в генералното класиране на 50 точки спрямо Себастиан Фетел от Ферари благодарение на победата си в Сочи. Разликата щеше да бъде 43 точки, ако другият пилот на Сребърните стрели Валтери Ботас не бе помолен да пусне пред себе си на първа позиция Люис. След финала шефът на отбора Тото Волф защити решението си и заяви, че предпочита да бъде лош, отколкото идиот. Той сподели, че по пътя към спечелването на титлите всички преминават през коварни реалности.

"Почувствах се много объркан. В ума ми минаваше мисълта, че щом отборът иска това, значи иска да съм с десет точки повече. Това бе крайната цел. Почувствах се раздвоен, защото знаех какво иска отборът, какво искам аз, но също така и кое бе правилно. При печеленето на шампионати хората не си спомнят правилните или грешните стъпки. Те си спомнят само кой побеждава. Погледнете Михаел Шумахер. Той спечели седем титли, но винаги ли неговият отбор взимаше правилните решения? Кой знае, но аз бих казал, че неговият екип подхождаше много умно", заяви Хамилтън.

Proud of our team for a 1-2 here in Russia. I always want to win in the right way and want to acknowledge Valtteri. He did an incredible job this weekend and the team made a tough decision. We have to embrace the moment still and we move forward to Japan @MercedesAMGF1 #RussianGP pic.twitter.com/fR0irA7XLQ